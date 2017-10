El Catalana Occident júnior no frena i torna a guanyar

El Catalana Occident Manresa júnior va començar amb victòria la primera jornada de la segona volta de la lliga regular em guanyar a casa contra el CB Tarragona per un resultat final de 98-82.

Un primer quart molt condicionat per les faltes personals va ser clau per als manresans, ja que van estar molt encertats en atac i van poder agafar els primers avantatges de l'entrontament.

En el segon període es va mantenir l'alt nivell de treball, tot i que diverses errades dels locals van permetre als tarragonins seguir sentint-se vius dins la competició.

La represa va començar amb 21 punts de diferència favorables als del Bages i, en un tercer quart també carregat de faltes, es va poder mantenir aquesta àmplia diferència que sentenciava el duel.

En l'inici dels darrers minuts es va viure una desconnexió per part del Manresa, que va veure com el Tarragona s'anivellava en el control del joc. No obstant, en els últims instants el Catalana Occident va recuperar-se i va poder tancar el triomf amb bon gust de boca.