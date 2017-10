El CB Igualada va de menys a més i aconsegueix el triomf

Les noies del conjunt cadet del CB Igualada van vèncer a casa en un duel que va anar de menys a més davant el Lima Horta Bàsquet 02 per un resultat de 67-65 al final de la pròrroga.

Les locals van començar el duel mostrant poca concentració i mancant d'actitud. El domini de la primera part va ser clarament de l'equip visitant, que a la mitja part tenien un marge de 9 punts favorables.

El canvi de xip de les d'Anoia va arribar amb la represa; van pujar el ritme defensiu i van trobar la manera d'atacar amb solvència, fins a ajustar l'electrònic.

L'últim quart va ser un frec a frec amb domini igualadí, que, tot i posar-se per davant, va veure com un triple de les de Barcelona als darrers instants forçava la pròr-roga. El període afegit va estar controlat per les locals, que tot i l'ajustat resultat final van ser capaces de fer-se amb la victòria.