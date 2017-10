Els corredors s'apoderen del centre de Manresa en els 10 i els 5 km urbans

Un any més, el Passeig de Pere III de Manresa, així com algunes de les principals vies de la ciutat, van pertànyer per unes hores als esportistes. La catorzena edició dels BBVA CX 10 Km Urbans de Manresa i la segona edició dels 5 Km Urbans van omplir el rovell de l'ou de la capital del Bages.

Fins a 510 esportistes van finalitzar la prova en alguna de les seves modalitats, si comptem també els joves que van protagonitzar la XI Cursa de Promoció Urbana. El nombre d'inscrits en les curses de 5 i 10 km va ser finalment de 512 atletes, mentre el tast atlètic per als més joves rebia 80 sol·licituds. El nombre de corredors que van completar-les va ser lleument inferior. La prova amb més requesta va tornar a ser la de 10 km, per la qual van optar 342 atletes, 112 menys que l'any passat. Van recórrer els 5 km 99 corredors, només 5 menys que en la primera edició, mentre que 69 nens i nenes van obrir la matinal prenent part en l'11a prova de promoció.

Joan Lleonart, director tècnic del CA Manresa, va fer una valoració positiva del nombre final de participants «ja que aquest cap de setmana a Catalunya se celebraven una vintena de curses. Per estar del tot satisfets, hauríem d'arribar cada any als 700 corredors. Necessitem que Manresa es faci seva la cursa». La directiva de l'entitat entoma el repte de recuperar-ne l'embranzida «i accentuar-ne el caràcter popular».



Retorn triomfal de Pol Guillén

Quasi tres anys després que una greu lesió l'apartés de la competició, Pol Guillén va retrobar-se amb la seva faceta d'atleta prenent part en la cursa de 10 km, ara com a membre del CA Manresa. I ho va fer aconseguint el seu setè ceptre en la prova manresana, en què va superar en un igualat esprint final David Martínez (CAM), gua-nyador de les tres darreres edicions. Guillén va recórrer els deu mil metres en 31' i 49'', i va creuar la línia d'arribada dos segons abans que Martínez. En tercer lloc va classificar-se l'atleta berguedà Xavier Tomasa (CM Sígueme), amb un temps de 32'35''.

La santjoanenca Mertitxell Soler va confirmar els pronòstics i va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva en la cursa per a fèmines. L'atleta del CAM va emprar 38'34'' per recórrer el circuit, una marca per sota de les seves possibilitats. Núria Cascante (JAB) i Marta Navarro (Esports Sagi) van completar el podi.

La prova de 5 km masculina també va viure un final relativament igualat. Roger Camprubí (CA Berga) va resistir l'embat final de Miqui Riera (CAM) i va vèncer amb un temps de 15' i 55'', nou segons menys que el manresà. Carles Cort (JAB) va situar-se tercer, amb un temps de 16' i 32''. En fèmines, Alba Gallardo (CA Manresa) va imposar-se amb solvència (18' 21''). El segon lloc al podi va correspondre a Najwa Chouati (CA Manresa), que va necessitar 19' 14'' per completar el circuit, nou segons menys que Núria Noguera (CN Minorisa), tercera.