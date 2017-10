Un gran Girona remunta davant del Madrid i el deixa a vuit punts del líder

El Girona va aconseguir ahir una victòria històrica sobre el Reial Madrid, al qual va allunyar a vuit punts del FC Barcelona en la cursa per obtenir el títol de lliga. Els madridistes, amb l'equip titular al camp excepte el porter Keylor Navas i el lateral Carvajal, van veure com el conjunt de Pablo Machín remuntava en quatre minuts de l'inici de la represa el gol d'Isco al minut 12.

El Girona va tractar de tu a tu el seu rival des de bon inici i es va aproximar aviat a la porteria de Casilla. De fet, Maffeo va enviar una centrada enverinada que va picar al pal de la porteria blanca. Tot seguit, però, el Madrid es va avançar en una rapidíssima contra que va aprofitar Cristiano per rematar durament. Bono va rebutjar i Isco va marcar el 0-1.

El duel es va obrir. Aday i Borja García van precedir tres errades de Cristiano i Portu va rematar de cap novament al pal abans del descans després d'aprofitar una centrada d'Aday.



Minuts de bogeria

El gol de l'empat, però, no va arribar fins a la segona meitat. Als vuit minuts, Cristhian Stuani va maniobrar amb classe dins de l'àrea i va superar Casilla després de rebre una bona passada de Pere Pons. Quatre minuts després, la jugada polèmica. Una centrada des de l'esquerra va acabar amb la pilota als peus d'Aday. Aquest va disparar i Portu, partint probablement en fora de joc, va anotar el 2-1 de taló. El Girona hauria pogut marcar el tercer tot seguit, però el toc de Stuani per damunt de la sortida de Casilla va anar un pèl desviat.

El Madrid va fer canvis en el tram final i comandat per Isco va intentar el gol de l'empat. Van entrar al camp Asensio i Lucas Vázquez i el mallorquí va tenir l'arribada més clara amb un xut que va aturar Bono. Va ser inútil. El Girona es va mantenir ben armat i va donar una gran alegria a l'afició, a part d'augmentar la separació respecte de la zona de descens.

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va voler enviar un missatge positiu als seus aficionats al final del partit en assegurar que «això ho podem aixecar. Avui ha faltat una mica de concentració, però el futbol són detalls. El primer gol del rival ha arribat en un moment en què no estàvem gaire centrats». El golejador gironí Portu, per la seva banda, va afirmar que «el futbol ha estat just. Sabíem que si pressionàvem, obtindríem recompensa».