Hamilton evita el joc brut de Vettel i obté el seu quart Mundial

El britànic Lewis Hamilton va recuperar ahir el títol mundial que l'any passat li va prendre el seu aleshores company d'equip Nico Rosberg, i ho va fer una cursa abans del final del Mundial. Hamilton en va tenir prou amb ser novè, ja que el seu màxim adversari, Sebastian Vettel, no va passar del quart lloc després d'una sortida en què va tornar a demostrar que té força mal perdre.

Tota la cursa es va resumir en la sortida. Sebastian Vettel va voler mantenir la seva primera posició davant l'atac de l'holandès Max Verstappen. Aquest el va avançar i l'alemany el va intentar tancar, amb la qual cosa va danyar el seu aleró. Al mateix temps, Lewis Hamilton, que sortia tercer, el va provar de passar per l'altra banda i, veient que el britànic se li posava davant, el pilot de Ferrari va llançar el vehicle contra el seu rival per fer-lo fora de la cursa.

Després de l'impacte, Hamilton va preguntar per ràdio «m'ha tocat?» i, immediatament, va haver d'anar a boxes per canviar aleró i gomes. Afortunadament per a ell, a l'alemany li va passar el mateix i tots dos van quedar fora de la lluita per la victòria, fet que afavoria Hamilton.

De la resta de la cursa, poc a dir. Verstappen va aprofitar la seva bona sortida per escapar-se i aconseguir una victòria fàcil sobre els lloctinents dels que lluitaven pel títol, Valtteri Bottas, per Mercedes, i Kimmi Raikkonen, per Ferrari. Vettel assolia un insuficient quart lloc, perdonat pels jutges, i Hamilton superava al final Alonso per ser novè. Carlos Sainz, al seu torn, va haver d'abandonar en punxar una roda a causa de les restes deixades per Vettel.

Després de la cursa, Hamilton, que atrapa Prost i Vettel quant a títols, va declarar que «el meu cor m'ha permès seguir endavant».