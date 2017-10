La Joviat no aconsegueix remuntar després d'una primera meitat dolenta

El conjunt sènior del Bàsquet Joviat va caure davant d'un superior GEIEG que va estar molt encertat ofensivament i va aconseguir una còmoda victòria (79-54).

Des del salt inicial les jugadores gironines va mostrar una actitud impecable en defensa, mentre que les manresanes van mancar d'agressivitat i intensitat durant tota la primera meitat del matx. El conjunt local va ser capaç de provocar errades de la Joviat mentre que no perdonava quan es tractava d'atacar i van arribar a anotar 50 punts en la primera meitat. Amb aquesta alta puntuació es va obrir la primera escletxa en el marcador, ja que el conjunt local va ser capaç d'anotar fins a set triples en la primera part.

Tot l'inqüestionable domini de joc i marcador de l'equip gironí, les jugadores bagenques no van tirar la tovallola i van saber reaccionar amb l'inici de la segona meitat. Va ser aleshores quan van treure l'orgull i van canviar l'estratègia de joc: una defensa amb molt de contacte i uns atacs més intensos i agressius van aturar la dinàmica anotadora de les del GEIEG.

En el darrer període es va veure un joc competit entre dos equips de nivell semblant. No obstant, el bon nivell de la Joviat només va servir per maquillar la derrota i millorar les sensacions de l'equip, mostrar una altra cara tot i no poder salvar la magna diferència de la primera meitat.

La Joviat es troba ara a la catorzena posició de la classificació, amb un balaç de dues victòries i quatre derrotes. Les sensacions de les jugadores però està sent progressiva i procuraran donar la sorpresa la propera jornada, quan rebran la visita del segon classificat, el Femení Sant Adrià, el dissabte vinent a partir de les 19.45.