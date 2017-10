La Joviat venç el frec a frec després d'un espectacular darrer període

L'equip júnior de la Joviat va aconseguir una victòria de mèrit davant el Platges de Mataró, que es va veure derrotat amb un triple als darrers instants que donava el triomf a les bagenques, amb un resultat final de 54-51.

Les manresanes van sortir des de l'inici amb una alta concentració en defensa, que va saber combinar amb l'encert ofensiu, i va clavar un parcial d'11-1. Tot i així, les de Mataró no van tirar-se enrere i, gràcies a les faltes xiulades a l'equip local, van poder retallar distàncies des de la línia de tir lliure, fet que impedia una escapada de la Joviat en el marcador.

En el segon quart hi va haver un intercanvi de papers. L'encert ofensiu va passar a ser del conjunt visitant, que va anotar tres triples i va capgirar l'electrònic amb un avantatge de fins a set punts.

Només començar la segona meitat, les noies de Barbé van aconseguir un parcial de 6-0 que tornava a equilibrar el partit. Però diverses errades i novament les faltes personals favorables al Mataró van permetre que les visitants tornessin a escapar-se.

El darrer quart de la Joviat va ser de manual: una extraordinària intensitat defensiva va ser clau per robar pilotes que acabaven amb contraatacs fàcils per a les locals. Als darrers minuts, però, les de Mataró van saber tornar a capgirar l'electrònic. No obstant, un triple manresà va aturar la ratxa visitant i va ser vital en el triomf.