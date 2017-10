L'Artés rep la primera derrota contra un Maristes que va estar fi en el triple

El Club Bàsquet Artés va encaixar la primera derrota de la temporada a la pista del Maristes Ademar badaloní, que es va imposar per un resultat final de 96-80. Amb aquesta desfeta, els bagencs perden el coliderat del grup 1 de Copa Catalunya, que passa a ocupar en solitari el Tenea Esparreguera.

El conjunt local va fer un gran inici i va estar molt encertat en el llançament exterior, mentre que els artesencs no mostraven el seu millor nivell defensiu. Això es va traduir en nou punts d'avantatge badaloní al final del primer quart (29-20). En el segon període, la tendència va ser més o menys la mateixa, i el Maristes no afluixava des de la llarga distància (van anotar onze triples a la primera meitat). A la mitja part de l'enfrontament, els jugadors dirigits per Toni Manyosas tenien setze punts de desavantatge (57-41).

En el tercer quart el conjunt artesenc va fer una bona sortida i va retallar la diferència fins als set punts, però tot seguit es va precipitar en diverses accions, i aquesta situació va fer que els locals fessin l'escapada definitiva i s'enduguessin el triomf. En la propera jornada, el Club Bàsquet Artés rebrà a la seva pista el Lliçà d'Amunt, un equip de la zona baixa de la taula classificatòria. El matx es posarà en marxa el dissabte 4 de novembre a partir d'un quart de nou del vespre, i abans es presentaran tots els equips del club.