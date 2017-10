L'Escola Pia perd contra l'esforç del Manyanet Reus

El conjunt sènior femení de l'Escola Pia Àguiles va perdre de manera contundent contra el Manyanet Reus per 67-48.

Les locals van tingut el control del matx des de l'inici, ja que van dominar en tot moment tant el rebot ofensiu com el defensiu i van ser capaces de potènciar els seus punt forts a l'hora d'amagar les virtuts del conjunt igualadí.

Després d'un esforç sense resultat en la primera meitat, les jugadores visitants han reduit una marxa en la segona part, on ja no han estat gens encertades en el tir exterior ni en el tir lliure.

Tot i encaixar la derrota, les igualadines saben que ha de servir com a motivació per l'equip i per seguir treballant.