El Martorell paga car un mal inici i torna a caure, a La Roda

El Club Bàsquet Martorell continua sense estrenar el caseller de victòries a la LEB Plata, ja que va caure a la pista del Fundación Globalcaja La Roda per 79-77, en un matx en el qual els martorellencs van plantar cara fins a l'últim segon però no van obtenir el premi final.

En els primers deu minuts el domini del joc va ser completament dels locals, que van clavar un parcial inicial de 16-0. Tot seguit, els visitants van reaccionar amb un 2-12 que va reduir la renda fins als set punts al final del quart inicial (23-16). El segon quart va ser molt anivellat, i els dos equips s'anaven intercanviant cistelles (37-32 al descans).

A la segona meitat el conjunt castellanomanxec no va aconseguir obrir forat en l'electrònic, i això ho va saber aprofitar l'equip dirigit per Adrià Alonso per posar-se davant momentàniament, ja que de seguida els locals van tornar a manar i van acabar el tercer quart amb un 64-61. En els deu darrers minuts, semblava que La Roda s'enduria el matx de forma còmoda, però Xavi Guirao, el millor dels martorellencs, va mostrar tot el seu repertori i va situar el seu equip a només un punt quan faltaven dos minuts per al final. En aquests, hi va haver diverses errades i pèrdues de pilota, i els locals es van endur el triomf en un final anivellat. En la propera jornada, el Martorell rebrà a la seva pista el Reial Múrcia, un dels quatre equips que lideren la classificació. El matx s'iniciarà diumenge a partir de dos quarts d'una del migdia.