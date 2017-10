El Múrcia d'Ibon Navarro provoca la cinquena derrota seguida del Barça

L'UCAM Múrcia, entrenat per Ibon Navarro, va aconseguir ahir una victòria històrica en imposar-se al Barça Lassa (94-97) i sumar el primer triomf de la seva història al Palau Blaugrana, després de 18 visites. D'aquesta manera, el conjunt que entrena Sito Alonso va encadenar la cinquena derrota seguida entre lliga i Eurolliga.

La irregularitat blaugrana, les seves llacunes defensives i l'efectivitat del Múrcia amb Urtasun (18 punts amb 4/4 triples) i Benite (19 punts, amb 4/6 triples) com a destacats, van ser clau.

A més, el Barça va ser superat en el rebot (34 a 37) i en els triples, amb més encert per part visitant (8/25 dels blaugrana pels 14/33 dels murcians). De res va servir la gran actuació de Thomas Heurtel (28 punts) ni de Phil Pressey, amb 13 punts al darrer quart.

El tècnic visitant, l'exmanresà Ibon Navarro, va plantejar el partit amb les mateixes armes que el Barça, amb molta velocitat en atac. I va acabar tenint premi: en alguns trams va guanyar per 16 punts i va sobreviure a la remuntada blaugrana fins al 93-94.



El Joventut s'estrena

El Divina Joventut va patir molt per sumar davant del Real Betis el seu primer triomf de la temporada, per 81-76. D'aquesta manera, va salvar una situació que hauria pogut ser més complicada si no hagués superat el conjunt d'Alejandro Martínez, que segueix sense guanyar (0-6).

En un partit amb alternatives al marcador, Patrick Richard i Sergi Vidal es van convertir en els jugadors decisius del triomf verd-i-negre. El nord-americà, per despertar el seu equip del col·lapse que va tenir a l'inici del tercer quart badaloní, va sentenciar el partit quan els bètics amenaçaven el triomf local.

Per la seva part, el MoraBanc Andorra de Joan Peñarroya va aconseguir el seu segon triomf a la lliga, per 58-48 davant l'Iberostar Tenerife, en un duel en què les defenses va imposar-se als atacs. El local Jaume Fernández, amb 19 punts, va ser el jugador més destacat del duel i la seva actuació a l'últim quart va ser fonamental per a la victòria final andorrana.

I també ahir al matí, el Bilbao Basket es va emportar el triomf de Sant Sebastià (87-91), davant un Gipuzkoa que va notar massa els problemes físics de la seva estrella, Henk Norel. Els locals, però, van protagonitzar una gran remuntada que no van culminar capgirant el marcador.



Derrota de Pedro Martínez

Dels partits de la tarda destacava el debut de Pedro Martínez com a nou entrenador del Baskonia, després de la marxa de Pablo Prigioni. Els bascos no van notar el canvi i van ser derrotats a casa pel Tecnyconta Saragossa (73-78), amb 25 punts de Gary Neal per als aragonesos. Els vitorians només tenen dos triomfs en sis partits.

El València de Rafa Martínez, per la seva banda, se situa segon després de vèncer per 89-83 l'Herbalife Gran Canària, amb 5 punts de l'escorta santpedorenc. Erick Green, amb 20 punts, va ser el màxim anotador. Finalment, l'Unicaja es va situar en el grup d'equips amb 4 triomfs en vèncer (89-70) el Movistar Estudiantes.