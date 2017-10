Pol Guillén: «Retornar a Manresa i com a atleta del CAM ho fan especial»

Feia quasi tres anys que no competia i va retrobar-se amb l'atletisme assolint un meritori triomf en l'escenari ideal. Pol Guillén expressava la seva satisfacció després de la cursa. «És un dia molt especial per a mi per tres motius: per poder tornar a competir, per fer-ho a Manresa i, a més, per primera vegada com a atleta del CAM». Guillén exposava que «realment només fa dos mesos que puc entrenar-me seriosament. M'he trobat bé a l'inici, però quan havíem recorregut més de la meitat de la prova, David Martínez m'ha superat, a l'altura de la Joviat. He resistit i l'he atrapat just en el darrer revolt» per vèncer a l'esprint. El retorn i el bon rendiment de Pol Guillén van impedir a David Martínez aconseguir el seu quart triomf consecutiu. «He imposat un fort ritme des de la sortida. Sabia que en Pol és més ràpid que jo i difícilment podria batre'l en un final resolt a l'esprint. El meu objectiu era desgastar-lo i deixar-lo entre el vuitè i novè quilòmetres, però només he aconseguit un lleuger avantatge de deu metres». La decepció per no poder vèncer, però «es veu compensada amb escreix per l'alegria que em dóna el retorn d'un amic com el Pol», remarcava.

Assolir el tercer triomf consecutiu en la cursa femenina de 10 km lògicament satisfeia Meritxell Soler. Però la santjoanenca es mostrava autoexigent. «No puc estar contenta amb la marca que he fet, dos minuts superior a la de fa un any. Tot i que només fa un mes que l'atleta ha reprès els entrenaments, Soler assenyalava que «d'aquí a quinze dies voldria repetir triomf a la Cursa de la Dona de Barcelona».



Gallardo compleix els pronòstics

Les curses de 5 km van ser molt competides. La prova femenina va seguir paràmetres lògics i va registrar el triomf d'Alba Gallardo. «Sóc especialista en 800 i 1.500 m llisos, però avui m'he sentit còmode, tot i que em costa córrer en ruta i en un circuit amb tantes pujades i baixades». «L'escalf del públic m'ha donat l'empenta final», concloïa. La seva principal rival, Najwa Chouati, considerava que «em falta adquirir més força a les cames per competir amb l'Alba».

El triatleta de Borredà Roger Camprubí va imposar-se en la cursa masculina. «El meu objectiu era fer una bona marca. M'he trobat bé a l'inici de la cursa i durant els tres primers 3,5 km. El tram final se m'ha fet llarguíssim, però he pogut mantenir l'avantatge adquirit». Miki Riera, segon classificat, també tenia motius per sentir-se satisfet. «Quan el Roger ha agafat avantatge ja sabia que seria díficil atrapar-lo. Però he millorat el meu millor temps en la cursa i he superat la meva marca personal en els cinc quilòmetres».