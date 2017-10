Solivelles: «A fora guanyem amb moltes menys ocasions que a casa»

? El tècnic del Manresa, Jose Solivelles, es va mostrar contrariat per les nombroses ocasions que va tenir el seu equip a la segona part i que podien haver servit per contrarestar el 0 a 2 favorable al Cardedeu al descans: «A la represa no mereixíem perdre. Hem disposat de 14 ocasions de gol i el Cardedeu n'ha tingut tres en tot el partit. Es curiós, a fora de casa tenim menys ocasions i guanyem. També tinc clar que em preocuparia més que no tinguesim arribades a la portreria contrària». Respecte als dos gols encaixats, Solivelles va dir que «el primer és fruit d'una falta que ja no hauriem d'haver comès, i el segon l'hiem regalat amb una errada defensiva encara més flagrant». El proper diumenge, el Manresa jugarà al camp del Júpiter.