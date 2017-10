El Solsona venç per la mínima després d'un partit anivellat

El Solsona va obtenir un valuós triomf davant d'un fort Cervera després d'un partit amb moltes alternatives i molt disputat. Ambdós equips van jugar una primera meitat molt intensa on les defenses es van imposar als atacs. Amb aquest empat a zero gols es va arribar al descans. A la represa Ratera va aconseguir marcar l'1-0 al minut 57. Els visitant van avançar línies per intentar empatar però van topar davant d'una forta defensa local. Els jugadors solsonins van saber aguantar les envestides dels visitants per aconseguir sumar els tres punts. En la propera jornada de la competició els jugados del conjunt solsoní rebran la visita del Juneda.