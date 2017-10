El Tenea Esparreguera no dóna possibilitats al Lliçà i se situa líder en solitari

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Lliçà d'Amunt, on es va imposar per un resultat contundent de 68-95. Amb aquest triomf i les derrotes de l'Artés i el Salou a Badalona, els esparreguerins se situen com a líders en solitari del grup 1 de Copa Catalunya.

A l'inici, els locals van estar molt encertats en el llançament i van aprofitar algun error defensiu dels visitants. Però els del Baix Llobregat Nord també estaven molt fins i van poder aturar l'interior més talentós del rival. Això es va traduir en vuit punts de marge per a l'Esparreguera al final del primer quart (16-24). En el segon, el Lliçà va baixar els seus percentatges, mentre que els esparreguerins els van mantenir i van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el duel ja gairebé sentenciat (30-52).

En la segona meitat els visitants no van tenir cap problema per mantenir i ampliar la renda (42-68 al final del tercer quart). En el darrer període, el tècnic Òscar Navarro va donar descans als seus homes més importants i minuts als menys habituals. En la propera jornada, el Tenea Esparreguera rebrà a la seva pista un dels seus múltiples perseguidors a la taula, el Badalonès. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 4 de novembre a partir de tres quarts de set de la tarda, i abans es farà un reconeixement a Alberto Quirán per la seva trajectòria al club.