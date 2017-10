La tercera edició de Passos de Gegant rep 130 corredors dividits entre les tres proves

El Centre Excursionista de Solsona va organitzar per tercer any consecutiu la Passos de Gegant, un esdeveniment esportiu de cursa de montanya, dividit en tres proves principals: una marató de 40 km, un trail de 17 km i una canicrès de 13?km, patrocinada per Regió7. Enguany també s'ha organitzat el crosskids per als infants.

Un total de 130 esportistes han participat en les tres primeres proves i una cinquantena de nens ho han fet al crosskids. Els excursionistes solsonins han batut el rècord de participació de les dues edicions anteriors. Per aquest motiu la valoració és positiva.



La fira comercial s'estén

A banda de les curses, també s'ha muntat per segon any consecutiu la fira comercial Sport Test, organitzada per quatre parelles del centre d'excursionistes. Enguany, la fira s'ha dut a terme el mateix dia que les curses i els resultats han estat molt satisfactoris. «El fet de fer la fira el mateix dia de les curses ens ha permès augmentar la presència de gent als nostres estands i activitats», explicava un dels coordinadors, Miquel Serra.

L'objectiu d'aquesta fira és promocionar tot tipus de productes relacionats amb l'esport i apropar-los al poble solsoní. «Volem promocionar les botigues del nostre poble i crec que ho estem aconseguint. A banda d'això, també volem que els familiars dels participants trobin en la nostra fira un espai on descobrir nous productes que satisfacin les seves necessitats», afegia Serra.

Esport Test també va ser l'encarregada d'organitzar les curses de canicròs i el crosskids. A més a més, es van organitzar tot tipus d'activitats molt variades, com classes de ioga, crossfit i estands amb productes cosmètics per a la pell. Una de les activitats més destacables va ser les classes gratuïtes de taekwondo, a les quals hi van assistir un total de 20 nens i nenes. A banda d'això, com a novetat, una empresa de segways també va oferir excursions per provar el vehicle i així promocionar-se.

«Estem molt contents dels resultats i la intenció és que la fira creixi l'any vinent», conclou Serra