Valverde: «L'Olympiacos serà menys defensiu que al Camp Nou, comptarà amb l'empenta de la seva gent»

El tècnic del Barcelona, Ernesto Valverde, s'ha mostrat visiblement emocionat en el seu retorn a Grècia perquè "l'Olympiacos ha significat" molt per a ell i a més ha sentit "el respecte fins i tot dels més acarnissats rivals."

Valverde ha agraït la càlida rebuda al Georgios Karaiskakis encara que s'ha mostrat convençut que el públic d'Olympiacos aquest dimarts "no deixarà d'animar apassionadament el seu equip".

Respecte als dubtes a l'eix de la saga, Valverde ha confirmat que Thomas Vermaelen ja té l'alta mèdica i espera que Javier Mascherano arribi a punt al partit un cop recuperat de la infecció al peu.

Els dos jugadors han fet exercicis d'escalfament amb total normalitat en la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà.

El tècnic blaugrana ha vaticinat que l'Olympiacos que s'espera per demà serà menys defensiu que al Camp Nou, ja que "comptarà amb l'empenta de la seva gent".

De la seva banda, Gerard Deulofeu ha expressat el seu objectiu de certificar demà la classificació per a vuitens de final "en una competició tan maca com la Champions".

Respecte a la no titularitat de dissabte, Deulofeu ha afirmat que és conscient que està "en el millor equip del món", per això "hi ha altres jugadors que també ho fan bé i poden jugar en el meu lloc".

El jove davanter ha alabat l'etapa del seu tècnic a Grècia amb qui, ha dit, manté una bona relació i ha considerat que els minuts de joc depenen del seu rendiment.

L'atacant català ha declarat la seva intenció de seguir molts anys en el club blaugrana i triomfar a l'equip dels seus colors.

En la competició domèstica, Valverde ha volgut rebaixar l'eufòria després de l'ensopegada del Reial Madrid i ha dit que "les distàncies no són definitives".

Precisament després del resultat de Montilivi, amb la victòria del Girona contra el Reial Madrid (2-1), Valverde ha comentat que "aquesta jornada demostra que s'ha de donar molt valor a les victòries perquè a tots ens costa guanyar."

Al respecte, el davanter de Riudarenes no ha amagat el seu somriure amb la victòria del Girona, equip de la seva província, contra un "rival directe" com el Reial Madrid, i ha declarat que va veure el partit i "va ser un bon resultat".

El Txingurri ha admès seguir amb expectació el conflicte català però ha afirmat que l'equip s'ha de centrar en el futbol, "que és el que millor sap fer".