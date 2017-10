El Barça s'estavella contra el mur grec

El Barça ha empatat sense gols a l'estadi de l'Olympiakos i haurà d'esperar per confirmar el seu accés als vuitens de final de la Champions League. En un partit poc brillant, on els blaugranes ho han intentat de totes maneres, el porter local Proto s'ha erigit en la gran estrella i ha fet la vida impossible a Messi i companyia.

A la primera meitat el conjunt català ha anat de més a menys. L'Olympiakos ha saltat a la gespa del Georgios Karaiskakis amb un plantejament defensiu i amb cert respecte. Les primeres ocasions de gol han arribat per part del bàndol blaugrana sense massa esforç.

Semedo ha tingut la primera en un xut creuat que ha allunyat Proto. Tot i no exhibir un joc formidable, la qualitat dels blaugranes s´ha imposat en jugades puntuals. L´uruguaià Suàrez ha errat una magnifica oportunitat després d´una passada a l´espai de Denis.

Messi, molt perseguit pels defenses grecs, ha gaudit de dues bones ocasions que ha aconseguit rebutjar amb molt esforç el porter de l´Olympiakos. La manca d´encert ha evitat que els conjunt de Valverde s´avances en el marcador.

En els últims minuts de la primera meitat, el conjunt grec s´ho ha cregut i amb diversos desajusts a la defensa blaugrana ha arribat el perill a la porteria de Ter Stegen. Abans del final de la primera meitat, on s´ha arribat sense gols, Sergi Roberto ha patit un trencament muscular.

Amb l´Olympiakos ben tancat al darrere, al Barça l´hi ha costat trobar espais per on poder atacar. A l´altra banda del camp, els catalans deixaven espais que el grecs intentaven aprofitar en contracops Tot i això, no han realitzat perill en cap moment. Fruit d´una errada defensiva, Suàrez i Messi han fabricat una ocasió molt clara que l´argentí ha enviat a fora.

Amb el pas dels minuts el Barça ho seguia intentant amb més ganes que claredat. Una vegada i una altra els de Valverde s´estavellaven contra el mur defensiu dels grecs. Suàrez ha xutat una pilota al travesser i Messi s'ha trobat altra vegada amb Proto en la última gran ocasió dels de Valverde.

Amb aquest empat, el Barça haurà d'esperar per certificar la seva presència als vuitens de la Champions.