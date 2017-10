El Club Arc Zen estrena un circuit permanent de camp amb 24 dianes a Castellnou

arxiu particular

Inauguració oficial del nou recorregut de camp als Cellers de la Figuerola arxiu particular

El Club Arc Zen del Bages, amb seu a Santpedor, i especialitzat en tirades de camp, ha estrenat aquest cap de setmana un nou circuit permanent de 24/28 dianes a la zona dels Cellers de la Figuerola de Castellnou de Bages. Aquesta entitat ja disposa en aquest mateix indret d'un traçat de 24/28 dianes de 3D/2D que es va inaugurar el setembre del 2015 amb formes d'animals de mida natural, homologades també per les federacions La finca on s'ubiquen aquests camps de tir té unes 16 hectàrees, i molt a prop del nucli de Castell-nou de Bages.

Així, amb aquest nou recorregut el Club Arc Zen complementa les seves instal·lacions per donar servei als seus associats i també a les competicions de la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA) i de l'Associació Internacional de Tir amb Arc (IFAA).

L'acte d'inauguració va consistir en una estrena formal per part del president de la Federació Catalana de Tir amb Arc, el bagenc Antoni Mesas, expresident del Club Esportiu Arc Set, també de Santpedor, i Carmelo Garcia, president del Club Arc Zen.

Posteriorment es va fer una tirada en el format World Archery de 24 dianes, en la qual van prendre part més de 70 arquers de diferents clubs de Catalunya, alguns dels quals fins i tot van fer aportacions per intentar tirar endavant tant com fos possible aquesta nova instal·lació bagenca de tir.