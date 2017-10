La dotzena Cursa del Pont de Vilomara tanca demà les inscripcions

La Cursa Atlètica del Pont de Vilomara Memorial Alcalde Evaristo complirà diumenge que ve la dotzena edició. Aquesta prova de 10 km té la particularitat de combinar diferents tipus de terreny com la terra, l'asfalt, la gespa, 6 km plans on es pot córrer molt, i un de pujada, i la resta, tobogans que miren avall.

La sortida es farà a les 11 del matí i ja hi ha confirmada la presència de corredors destacats com Enrique Luke (Rios Running), Just Sociats i David Martínez (Avinent CA Manresa), i en l'apartat femení, Florence Bertholet (UA Lleida), la vencedora de la cursa urbana de Manresa, Meritxell Soler (Avinent CA Manresa), i Laia Andreu (CA Granolllers).

Les inscripcions es tanquen demà, dimecres, i es poden fer efectives a les webs: www.championchip.cat i www.cursael-pont.cat. Cal destacar que també hi haurà curses de promoció des dels preminis fins als infantils, amb circuits de 500 m per als més petits, i de 1.500 m per a les categories superiors. En aquest cas, les sortides es faran a les 10 i a 1/4 d'11, respectivament. Per als grans, a 2/4 de 9 es donaran els xips a la Sala Polivalent.