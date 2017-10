El juvenil B del Nàstic venç en un partit molt anivellat

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va aconseguir una important victòria davant d'un Cerda-nyola lluitador. Els jugadors locals van disputar una molt bona primera meitat i, després de generar moltes ocasions de gol, van aconseguir marxar al descans amb un ampli 3-1.

A la represa els visitants van bolcar-se a l'atac i van començar a gaudir de les millors ocasions. Els bagencs intentaven robar i sortir al contraatac per intentar sentenciar el partit. El Cerdanyola va reduir diferències al temps de descompte però ja no va tenir més temps per intentar empatar.