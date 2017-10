El Nàstic cadet té opcions però rep un desafortunat gol contra l'Espanyol

El Gimnàstic de Manresa cadet va tenir moltes opcions per puntuar davant del fort i poderós líder Espanyol. L'equip entrenat per Adrià Talavera va plantejar un partit molt seriós, però els seus jugadors no van estar encertats de cara a porteria i van acabar encaixant un gol de segona jugada a la represa. En la primera meitat ambdós equips van estar molt igualats. Els visitants tenien la possessió de la pilota davant d'un equip bagencs ben col·locat al seu camp i buscant els contraatacs per fer mal. A la represa l'Espanyol va marcar el 0-1 i a partir del gol els locals van bolcar-se a l'atac per poder empatar. Els locals van gaudir de bones oportunitats per fer l'empat però no van estar encertats. L'Espanyol va saber aguantar les envestides per poder sumar els tres punts.