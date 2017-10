El Nàstic infantil no té rival amb el Sabadell i guanya sense problemes

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar una contundent victòria davant del cuer de la categoria, el Sabadell. L'equip entrenat per Edu Castilla va imposar el seu domini des del principi i no va dónar cap opció a un rival inferior. Els bagencs ja tenien el partit encarrilat al descans, 0-3. A la represa els visitants no van abaixar el ritme i van aconseguir ampliar el marcador fins al definitiu 0-6. Els jugadors sabadellencs no van tenir cap opció i no van saber reaccionar davant del vendaval ofensiu dels jugadors escapulats.