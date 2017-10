Palmarsson: «Com més pressió, millor jugo»

L'islandès Aron Palmarsson, presentat ahir oficialment com a nou membre del Barça d'handbol, va acceptar que el comparin amb estrelles del nivell de l'exblaugrana Nikola Karabatic i va afirmar que «com més pressió» té, millor juga. El central islandès, que ha signat per quatre anys, no defuig la pressió de lluitar per tots els títols i es va mostrar molt il·lusionat de començar una nova etapa de blaugrana. «Tots els nens volen jugar al Barça», va admetre Palmarsson, que arriba amb fam: «La meva mentalitat és guanyar sempre».