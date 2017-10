El puig-reigenc Rosell marca en el triomf del Portimonense

El Portimonense va sumar anit la seva tercera victòria a la lliga portuguesa en derrotar per 5-2 el Vitoria Setubal, amb una actuació destacada del puig-reigenc Oriol Rosell, que va aconseguir el primer gol del seu equip. En el partit que tancava la desena jornada, el Portimonense va veure com el rival s'avançava en el marcador al minut 3. Poc després, Rosell feia el gol de l'empat i donava ales al seu equip, que marcava quatre gols més fins a avançar-se per 5-1. Amb el triomf, l'equip del berguedà és 11è amb 11 punts, cinc per sobre del descens.