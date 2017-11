El Barça s'embussa a la gran muralla grega

Leo Messi no va tenir gaire encert a l´hora de desfer-se dels rivals, com en aquesta acció en què intenta marxar de Romao

Leo Messi no va tenir gaire encert a l´hora de desfer-se dels rivals, com en aquesta acció en què intenta marxar de Romao alkis konstantinidis/reuters

El Barça arrossega durant tota la temporada, i potser durarà tot l'any, un problema de qualitat. Si Messi no està encertat, o està ben defensat, i mentre Luis Suárez no es recuperi de l'obsessió que té per fer gols, hi ha pocs jugadors més que col·laborin en la tasca de fer gols. A la falta d'una continuïtat en l'acompa-nyant dels dos davanters, s'hi afegeix la irregularitat d'homes com Deulofeu, que fa estones bones però no acaba de rematar, o la falta de joc d'altres com Paulinho, que hipotequen la circulació. Ahir, al Pireu, el Barça es va estampar contra una defensa per acumulació i va perdre dos punts que segurament no comprometran la seva classificació, però potser sí el primer lloc del grup, i que llancen un avís que, de cara al gener, potser no faria nosa que arribés algú, que pot ser Coutinho o algun altre per l'estil.

Valverde, condecorat i reconegut al Pireu per la seva trajectòria a l'equip de fa unes temporades, va apostar per un equip semblant al que va jugar el partit de la segona jornada a Lisboa contra l'Sporting. Un centre del camp potent, amb Paulinho, Busquets i la novetat de Denis Suárez, amb un Sergi Roberto obert a la dreta per donar profunditat i força. Aquesta disposició va provocar que el Barça no patís contra un rival que va tornar a jugar sense cap davanter i que ho fiava tot a alguna pilota perduda darrere dels catalans o a alguna esfèrica llarga buscant Odjidja-Ofoe o el solitari Fortounis.



Massa confusió

El Barça va iniciar els atacs aviat, sobretot per una bona banda dreta en què Semedo va disparar aviat, sense perill, i en què Sergi Roberto hi combinava bé. La primera aproximació clara, però, va ser grega, amb una acció en què Umtiti va salvar la rematada d'Odjidja. A partir d'aquests moments, però, van arribar els millors minuts dels visitants, coincidint amb un córner assajat que Messi va rematar massa fluix. La segona oportunitat la va tenir un Luis Suárez novament inoperant en aquesta primera part, tot i intentar-ho. Passada a l'espai de Messi i l'uruguaià, amb el punt de mira molt tort, dispara fora.

Els blaugrana, amb un bon Denis Suárez i amb un Paulinho força perdut en la combinació, van refiar-se dels eslàloms de Messi per posar perill. Dos d'ells van ser aturats per Proto, en el primer, i blocat per Botía, a continuació. Enmig, una falta d'entesa entre Ter Stegen i Umtiti i un xut alt de Fortounis van ser les úniques aproximacions gregues.

El tram final de la primera meitat no va ser gaire bo per al Barça. Messi va xutar de manera massa fluixa una falta i, tot seguit, Sergi Roberto es va trencar el bíceps femoral de la cama dreta en una acció en què, a més, va veure targeta groga, i va haver de ser rellevat per un Deulofeu que tenia davant un bon panorama per reivindicar-se, amb un conjunt molt tancat a la seva àrea.

A la segona part, el domini encara va ser més insistent. L'Olympiacos ja va dimitir d'intentar inquietar Ter Stegen i, a cada moment, s'aculava més davant de Proto. Però ahir comptava amb un suport en l'equip rival, el d'un davanter que fa dies que no troba el camí del gol i que cada dia que passa està més obsessionat amb la situació.



Suárez i la maledicció

Perquè Luis Suárez va arribar a fer coses tan impròpies d'ell com quedar-se aturat en una oportunitat de gol, de cara a cara amb el porter, i buscar Messi perquè resolgués la situació. L'uruguaià, que només ha fet dos gols a la lliga i cap a la Champions, va veure com Botía li blocava tots els tirs que va intentar, alguns en bona situació i d'altres buscant-se el lloc amb el cos. Fins i tot va intentar una xilena en un córner i va estavellar una esfèrica al travesser en una mena de vaselina.

Amb Messi engabiat, Deulofeu va semblar l'última esperança. L'extrem de Riudarenes ho va intentar per les dues bandes, però no va trobar mai rematador. També li falta deixar-se anar a l'hora de la rematada i no buscar sempre un company. Valverde no va apostar per situar Alcácer i jugar amb dos davanters, la qual cosa podia arribar a ser una bona altenativa, i el partit va anar morint amb pilotades estavellades contra la gran muralla grega al Pireu.