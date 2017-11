Les fèmines del Manresa RC s'estrenen a la lliga

La tercera jornada de la Lliga de Desenvolupament va viure el debut competitiu de l'equip sènior femení del Manresa RC. Les manresanes van oferir un joc prometedor i van sortir del camp del Cornellà/Granollers amb bones sensacions, tot i perdre per 39 a 15. El partit que l'equip sènior masculí havia de jugar dissabte al Congost contra el RC Sabadell, corresponent a la cinquena jornada de la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana, no va disputar-se perquè el sabadellencs van al·legar que no podien presentar-s'hi. En no haver-hi entesa per jugar-lo en una altra data, reglamentàriament la victòria correspon als manresans per 28 a 0. D'altra banda, en partits jugats a Vic, la formació sub 14 integrada per jugadors manresans i vigatans va cedir davant els Spartans de Granollers (26 a 36), i els sub 18 perdien amb el potent CR Tarragona per un contundent 7 a 73, malgrat assolir el CatCentral-Granollers el seu primer assaig.