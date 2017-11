L'Igualada, el Berga i el Solsona, entre els equips que avui tenen partit

Molts partits ajornats per la Federació Catalana de futbol la tarda de l'1 d'octubre es juguen avui, dimecres. Alguns equips de casa nostra hi estan implicats.

A Primera Catalana grup 2, l'Igualada es desplaça aquesta tarda a Cornellà per enfrontar-se al Sant Ildefons; a Segona Catalana, en el grup 4, el Berga recuperarà el partit que té pendent amb el Molletense del bagenc Albert Filgaira. Al grup 5, el Solsona rebrà el Torrefarrera i l'Organyà també juga com a local, davant el Castell-serà. A Tercera Catalana, en el grup 7 hi ha enfrontaments atractius com el Cardona-Moià o el Navàs-Can Parellada. I a Quarta Catalana, en el grup 1, derbi entre el Calders i la Monistrolenca i Sallent B-Navàs B, i al grup 2, Joanenc B-Avinyó.