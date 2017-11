El Manresa FS i el Catgas B es juguen avui el liderat al Pujolet

El pavelló del Pujolet viurà avui (a les 18 h i avançat a la jornada del cap de setmana) el partit que enfrontarà els dos capdavanters de Segona B de futbol sala, l'Eternam Manresa FS i el Catgas Energia B de Santa Coloma de Gramenet. Els dos conjunts lideren provisionalment la categoria amb 20 punts després de vuit jornades jugades (ambdós han guanyat sis partits i n'han empatat dos).

Els manresans fan front a aquest partit d'avui després de la brillant victòria aconseguida dissabte a la pista del CN Sabadell de Dani Salgado per 3 a 9; i és que els sabadellencs lideraven la classificació abans de la jornada passada. El Catgas B arriba al Pujolet després de superar, en el derbi colomenc, La Unión per 5 a 2.

El rival d'avui de l'Eternam Manresa ha jugat quatre partits com a visitant i n'ha empatat dos (l'Hospitalet i Barceloneta) i n'ha guanyat dos més (Cerdanyola i Olímpyc La Floresta). Amb relació a la temporada passada, el Catgas B ha incorporat jugadors com Vallverdú de l'Hospitalet, Mayor i Orellana del Ripollet, i Sancho del Corazonistas de Saragossa com a més destacats. Així ha cobert baixes com les de Del Barco i Tolrà, ara al Mataró, o dels que han pujat al primer equip, David Álvarez, Mario López i Abraham Garcia.

A l'Eternam Manresa, il·lusió davant un dels partits importants de la temporada i que poden marcar el futur més immediat. Els de Jordi Rozas, que recuperen Marc Fernández, volen tenir coixí de cara al complicat desplaçament a la pista de l'Escola Pia en la següent jornada.