Marcelo parla de manca de motivació abans de la visita del Madrid a Londres

Marcelo, segon capità del Reial Madrid, va admetre que el seu equip té un problema de motivació a la Lliga i va reconèixer que de vegades es relaxen durant els partits, un fet que aquesta temporada els està costant car. Així ho va dir el brasiler en la prèvia del partit que els blancs juguen aquest vespre a Wembley davant el Tottenham, amb qui comparteixen el liderat del grup H de la Lliga de Campions, tots dos amb 7 punts.

«Potser és la motivació de cada jugador», va justificar el defensa brasiler quan intentava donar una explicació sobre el mal moment del Madrid a la lliga, amb l'equip a 8 punts del Barça.

«És normal, jugues un partit de Champions i, no ho puc explicar, però és la motivació. Per guanyar la lliga has d'estar motivat i concentrat tot l'any», va destacar en roda de premsa a Wembley.

«La vam guanyar en l'últim partit de la temporada passada. Cal intentar no perdre punts, però és molt difícil jugar partits cada tres dies a un nivell mental molt alt. Estem preparats per a les crítiques, hi ha molta pressió per jugar al Reial Madrid. Hem de millorar i ho farem. No cal tornar-se boig, però cal millorar», va afegir.

Per al partit d'aquest vespre, el tècnic madridista, Zinedine Zidane, no podrà disposar ni del porter Keylor Navas ni del davanter Gareth Bale, que tenien esperances de tornar a la convocatòria però van ser descartats, com els també lesionats Dani Carvajal i Mateo Kovacic. Tampoc no va viatjar el central Raphael Varane, de nou amb un problema muscular. En canvi, el Tottenham va recuperar el davanter Harry Kane.



Grans elogis a Guardiola

També juga avui el Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola, molt elogiat per integrants del seu rival a l'estadi San Paolo, el Nàpols. «Invencible, al futbol i a la vida, no hi ha ningú. Però considero el City el millor d'Europa entrenat pel millor del món», va explicar el tècnic Maurizio Sarri. «Tots els equips de Guardiola sempre han jugat bé», va afegir el davanter José Callejón.