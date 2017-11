Moto Club Manresa va dur la novena prova del Trial Social del Bages a la Tatgera

Moto Club Manresa va celebrar diumenge la novena prova puntuable per al Trial Social del Bages, que va tenir lloc al municipi de Talamanca, a la zona de la Tatgera. L'organització va apostar per un trial molt complet amb zones amb poca adherència i amb passos molt llargs i decisius, on els petits errors es podien pagar cars a la classificació. La interzona va ser també molt atractiva per als pilots.

Pel que fa a les classificacions, en les diferents categories, els primers classificats van ser, en nivell vermell, 1r César Cañas (Gas Gas), 2n Dani Comas (Gas Gas) i 3r Jordi Estany (Beta); en nivell blau, 1r Rui Alves (Gas Gas), 2a Elisabet Solera (TRS) i 3r Ricard Alcaraz (Sherco); en nivell verd, el més nombrós pel que fa a participants, 1r Josep Gibert (Scorpa), 2n David Olmedo (Sherco), 3r Carles Sanclimens (Gas Gas), 4t Dídac Planas (Montesa) i 5è Joan Ollé (Beta); i en nivell groc, 1r Jordi Tobella (TRS), 2n Joan Garcia (Sherco) i 3r Ramon Godino (Beta).