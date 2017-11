Paula Fernández marca i l'equip estatal es classifica

La selecció espanyola sub-19 de futbol femení, amb la santfruitosenca Paula Fernández a les seves files, va derrotar ahir Ucraïna per 0-4 i va obtenir el ple en els tres partits de la fase de classificació per a la ronda d'elit, que ha de donar el pas a l'Eurocopa que es disputarà el 2019 a Suïssa. El conjunt de Pedro López, que s'ha enfrontat a Albània, Azerbaidjan i Ucraïna en aquesta fase, ha marcat 18 gols i no n'ha encaixat cap. A més, la bagenca va contribuir ahir amb el primer gol, amb la qual cosa n'ha totalitzat tres en els tres partits disputats.

En el duel d'ahir, Espanya només va trigar 25 minuts a marcar el primer gol, quan Paula Fernández va batre la portera ucraïnesa. El domini va durar fins al descans, però sense encert de cara a la porteria rival.

A la segona meitat, les espa-nyoles van assetjar la porteria rival i va aconseguir tres gols més. Olga Carmona va marcar al minut 64, Carla Piqueras va anotar el tercer, de penal, al minut 80, i la mateixa Carmona va anotar el quart gol tot seguit.

En els partits anteriors, l'equip espanyol havia derrotat per 8-0 Albània i per 6-0 Azerbaidjan, amb la qual cosa la superioritat demostrada va ser clara. El combinat estatal és l'actual campió d'Europa de la categoria.