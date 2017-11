El sènior masculí del Volei 6 torna a perdre, ara a Sant Martí, en no jugar bé en atac

Mal partit a domicili del primer equip masculí del Volei 6 Manresa, que va caure derrotat per 3 sets a 0 davant el CV Sant Martí (25-17, 25-18 i 25-19). Els bagencs han perdut els tres partits jugats i continuen com a cuers de Primera Nacional. Després d'encaixar una disputada derrota amb el CN Sabadell a l'Ateneu, en aquesta ocasió els manresans van cedir sense mostrar-se competitius com a conseqüència d'una sèrie de males execucions en atac i de les dificultats per construir jugades en recepció. El proper compromís serà a casa del líder, el CV Muro. En contraposició, l'equip femení va signar davant el CN Sabadell B la seva tercera victòria consecutiva (3 a 0), triomf que li permet mantenir la segona posició a Tercera Catalana. Jornada victoriosa també per als equips juvenil femení, cadet B femení i sènior masculí C, mentre que els sènior B masculí i cadet femení A van perdre els seus enfrontaments.