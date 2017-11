El Trofeu Serra Santamans es disputa dissabte amb una participació de luxe

El prestigiós Trofeu Fèlix Serra Santamans complirà dissabte la 61a edició al complex esportiu Piscines Municipals de Manresa i formant part, un any més, del circuit català de trofeus (Gran Premi Diputació de Barcelona).

Entre els més de 300 nedadors inscrits hi ha prevista la presència d'esportistes d'alt nivell com África Zamorano (CN Sant Andreu), la més completa entre les joves participants als Jocs Olímpics de Rio de l'any passat, Marta González (CN Sant Andreu), la més ràpida a l'Estat, la medallista mundial Jèssica Vall (CN Sant Andreu) i la veterana Erica Villaécija (CN Sabadell). En canvi, serà baixa la campiona olímpica Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) .

Pel que fa a nedadors manresans que aspiren a podi, hi ha Arnau Rovira (CN Sant Andreu) i Mireia Pradell (CN Barcelona). Per part del CN Minorisa, Berta Martínez i Alba Rovira són entre les setze millors marques a les seves proves. Els participants inscrits, 158 homes i 155 dones, representen 37 clubs d'arreu d'Espanya i del principat d'Andorra. El Trofeu Fèlix Serra Santamans es desenvoluparà en dues jornades, la matinal des de 2/4 de 10 del matí, i la de la tarda, per a les finals, des de 2/4 de 5.

Aquesta competició és patrocinada per la Fundació Jesús Serra i atorga premis en metàl·lic en les proves de 200 metres, 80 euros per als vencedors i 65 i 45, respectivament, per als segons i tercers classificats (quantitats que s'incrementarien si hi ha rècord català o estatal). També Disseny Sport (al millor dels 200 estils) i Prada's Sport (al nedador més jove) aporten premis en material esportiu.