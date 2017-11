Els conjunts lasal·lians i de la Joviat es posen de llarg al Nou Congost

L'Associació Esportiva La Salle Manresa i la Fundació Joviat van presentar ahir a la tarda, de forma conjunta, els seus 39 equips de bàsquet de cara a la temporada 2017-18, en un acte que va tenir lloc al pavelló Nou Congost.

Un cop finalitzat el partit ajornat de cadet de primer any entre el Dental Manresa La Salle B i el Cantaires Tortosa –que va acabar amb victòria local per 70-66–, les múltiples formacions d'ambdues entitats manresanes van anar desfilant sobre el parquet del pavelló. Un cop van ser totes sobre la pista, es va fer un minut de silenci per recordar les víctimes de l'atemptat a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost. Tot seguit, van iniciar-se els diversos parlaments. La primera de prendre la paraula va ser Marta Serra, que ho va fer en representació de tots els jugadors. Tot seguit va parlar Martí Cuñé, en nom dels entrenadors, i Marta Puig va representar els pares i mares. Nacho Vergara i Jaume Sensat, presidents de La Salle i de la secció esportiva de la Joviat, i Jordi Serracanta van tancar els parlaments.