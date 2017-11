La falta d'efectivitat condemna a la derrota l'Igualada a la pista del Noia

L'Igualada Hoquei Club va mantenir les possibilitats fins al final de treure alguna cosa positiva de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia, però va acabar claudicant davant d'un conjunt local que va treure més partit de les seves arribades i, sobretot, del nombre més gran de faltes directes a favor seu. El fet que els arlequinats cometessin fins a divuit faltes, per només nou dels locals, va propiciar que aquests disposessin de més oportunitats d'un contra un amb el porter. Una d'aquestes va ser aprofitada per Humberto Mendes en el tram inicial del segon període per anotar un gol que ja faria anar a remolc el conjunt de Ferran López.

Abans i després, el duel va ser molt igualat i qualsevol dels dos equips s'hauria pogut avançar en el marcador. Uri Vives va fer els primers avisos abans que Met Molas estavellés una bola al pal al minut 7. La millor ocasió, però, va ser per al Noia al minut 16, però Elagi Deitg va desviar el llançament d'un penal de Mendes. Eren els millors moments locals, però el pal, aquest cop visitant, va refusar el tret de Martí Casas. De fet, el Noia en va fer fins a tres en aquest període.

La represa va començar igualada, però la falta directa, després de la desena falta de l'Igualada, i l'anotació de Mendes va decantar el partit. Vives i Pla van fer intervenir Fernández i els col·legiats van arribar a anul·lar un gol de Jordi Méndez. Va ser abans del 2-0 de Casas, que ja va sentenciar el duel.