L'efervescència del públic condueix el Solsona a sumar tres punts decisius

L'excel·lència del joc exhibit durant la segona meitat pels jugadors de Miquel Alsina i l'ànim incansable dels quatre-cents espectadors que s'aplegaven a l'estadi van conduir el Solsona a assolir el segon triomf en quatre dies, fet que permet a l'equip allunyar-se de la zona de descens.

La primera part del partit va ser dominada per un Torrefarrera consistent que aprofitava els dubtes dels locals sobre les seves potencialitats arran de les nombroses baixes que l'equip tenia, suplides reeixidament per jugadors del filial. Malgrat la indecisió dels locals, al descans el marcador registrava l'inicial empat sense gols.

A la represa, els solsonins, esperonats pel seu tècnic i pel públic, i conscients que han d'aprofitar els quatre partits que jugaran com a locals de forma consecutiva per sumar, van abocar-se a l'atac. El bon joc dels locals van reflectir-lo en l'electrònic Arnau Murcia i Àngel García. Ja amb 2 a 0 al marcador, Valero no va poder concretar dos mà a mà amb el porter Armengol.