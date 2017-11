L'Eternam Manresa ja mana en solitari

La qualitat tècnica i individual de l'Eternam Manresa va ser clau perquè el conjunt de Jordi Rozas derrotés el Catgas Energia B, equip amb qui compartia liderat de la Segona Divisió B, i ara sigui primer en solitari de la categoria, fet que confirma els pronòstics de la pretemporada que el deixaven com a candidat a l'ascens. Els manresans, però, van haver de superar una primera meitat complicada, en què no van mostrar un joc convincent, i arreglar-ho en una continuació en què el resultat va ser extremadament positiu vistos els mèrits dels dos equips.

La primera part no va ser bona per a l'Eternam quant a joc. El jove equip colomenc mostrava més intensitat i ho demostrava als 3 minuts amb un gol de Ruge. El cop no va fer reaccionar els locals, almenys quant a joc, però sí al marcador, ja que dues accions aïllades de Gordillo i de Corvo, només en dos minuts de diferència, els va permetre capgirar el resultat.

De tota manera, els gols no van tranquil·litzar els manresans i el Catgas B va reaccionar. Orellana empatava i, just abans del descans, el mateix autor del primer gol, Ruge, tornava a donar avantatge al conjunt visitant, en un paisatge ja conegut d'enfrontaments anteriors. Calia tornar a remar.



Millora radical

L'Eternam va sortir molt millor a la segona meitat, amb molta més força en les seves accions i, a més, es va trobar amb un gol matiner de Pau Albacete que va donar una tranquil·litat més gran a l'equip.

El duel continuava sent molt equilibrat, però ara era el Manresa el que jugava millor i arribava amb més perill a la porteria rival. D'aquesta manera, l'Eternam es va tornar a avançar en el marcador mitjançant Gordillo i, tot seguit, Corvo va tenir una magnífica possibilitat d'obtenir dos gols de diferència amb el llançament d'un penal, però la pilota no va entrar a la porteria visitant.

El patiment, però, va durar poc, ja que Oussama va anotar el cinquè quan faltaven tres minuts per a la finalització del partit i, des d'aquest moment, el conjunt colomenc va situar el cinquè jugador de pista i va retirar el porter per tal d'actuar amb superioritat numèrica i, d'aquesta manera, mirar de remuntar un partit que s'escapava. Però com sol passar en aquestes situacions, no va succeir i van ser Corvo, novament, i Marc Fernández els que van aprofitar la falta d'efectius a la defensa contrària per anotar dos gols que refermen el liderat en solitari del seu equip i que, a més, poden ser importants, en cas d'empat, en la lluita per l'ascens.

L'Eternam té ara deu dies de descans fins al proper partit, el dia 11 a la pista de l'Escola Pia Sabadell, que ahir va derrotar el Linyola per 1-8 en un partit endarrerit de la cinquena jornada.