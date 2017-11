El Madrid cau amb estrèpit i té el primer lloc quasi perdut

L'actual campió d'Europa va veure ahir com creixia la seva crisi de resultats i de confiança en el primer partit que disputava a Wembley. Els blancs van caure destrossats pel contraatac d'un Tottenham que es va beneficiar d'un primer gol i irregular de Dele Alli, després d'un fora de joc no assenyalat al lateral Trippier, i després va crucificar l'equip de Zidane al contraatac. El Madrid pot argumentar aquesta primera acció i la falta de punteria posterior, sobretot en una acció entre Ramos i Cristiano que podria haver significat el 2-1, com a atenuant, però la realitat és que la desfeta a Londres s'afegeix a la de Girona de diumenge i a les que ha tingut a casa a la lliga. A més, tampoc no va ser capaç de vèncer els Spurs al Bernabéu, motiu pel qual veu com s'escapa la primera posició del grup, que l'obligarà a disputar la tornada dels vuitens a casa. Això, però, també va succeir la temporada passada i va aconseguir eliminar el Nàpols.

El Tottenham, basant-se en el seu nou sistema de tres centrals, va mostrar-se més intens en tot moment i ja va avisar tres vegades abans del gol. Aquest va arribar amb una passada llarga a Trippier, que va centrar en posició de fora de joc perquè Alli s'avancés a Nacho i marqués.



Contraatac letal

Zidane no va fer canvis al descans i el seu equip va ser enganxat contínuament al contrapeu. En una d'aquestes accions, Kane va cedir a Alli, aquest va disparar, la pilota va picar en Sergio Ramos i va despistar Casilla. El Madrid hauria pogut empatar en l'acció entre el central i Cristiano però va ser el Tottenham qui va fer el tercer, en una altra jugada de Kane que va rematar Eriksen.

Amb tot perdut, el Madrid va intentar salvar la cara i va escurçar la distància quan Cristiano Ronaldo va aprofitar dues centrades seguides d'Achraf i Marcelo i unes probables mans de Modric per afusellar Lloris. En els deu minuts que quedaven, els blancs ho van provar però ja no van escurçar més la distància.