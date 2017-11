Una primera part deficient condemna el CF Igualada

Uns deficients quinze minuts inicials i les successives errades defensives comeses per l'Igualada al camp del Sant Ildefons de Cornellà van condemnar l'equip de Dani Gimeno a encaixar una justa derrota, després de finalitzar el primer període amb un contundent 3 a 0 en contra.

Els igualadins van iniciar el partit amb menys intensitat que un adversari abocat que pressionava la sortida de la pilota des de la defensa anoienca i propiciava contínues pèrdues en els visitants. La manca d'atenció a l'hora de defensar un servei de banda va facilitar que els locals s'avancessin ràpidament en el marcador mitjançant Torres (minut 11). Aquest mateix jugador va ser l'encarregat de transformar el 2 a 0 un quart d'hora després, tot i aprofitant una pèrdua dels igualadins al mig camp. Abans d'arribar al descans, Fabra, de servei de falta directa, va fer el tercer dels locals.

La sortida de Martí Just va revolucionar el joc dels anoiencs a la represa. Ara, el Sant Ildefons defensava un marcador favorable davant un adversari que disposava de la possessió i jugava amb criteri. Martí Just, Èric i Edgar van tenir sengles ocasions per retallar diferències sense aconseguir-ho. El gol de Martí Just (minut 84), després d'una penetració del lateral Peña, va arribar massa tard. Tot i això, Güell, amb un xut enverinat, hauria pogut fer el 3 a 2.