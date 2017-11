El Sevilla salva un partit tens i el City s'assegura la classificació

El Sevilla va derrotar l'Spartak de Moscou per 2-1 i va salvar una situació molt complicada, almenys de moment, en la lluita per passar a la ronda següent. Els andalusos, que tornen a ser segons abans de rebre el Liverpool, van avançar-se en el marcador mitjançant Lenglet a la mitja hora de joc. Banega, d'un tret col·locat, va anotar el segon, i Zé Luis va fer patir la parròquia andalusa. En l'altre partit, el Liverpool va derrotar per 3-0 un Maribor que va aguantar l'empat fins al descans. Després, Salah, Emre Can i Sturridge van sentenciar.

En un dels millors partits del dia, el Manchester City va vèncer per 2-4 a Nàpols i va assegurar-se la classificació, tot i que no el primer lloc de grup. Insigne va avançar els italians, però Otamendi i Stones van fer l'1-2 ja a la segona part. Jorginho, de penal, va igualar de nou, però Agüero, en una contra, i Sterling van donar el triomf final als de Guardiola. Aguanta el ritme del City el Xakhtar Donetsk, que és a tres punts després de vèncer un eliminat Feyenoord amb gols de Ferreira i dos de Marlos, que van capgirar el del danès Nikolai Jorgensen.

En el grup del Madrid, el Dortmund va dir gairebé adéu a la classificació en empatar a casa contra l'Apoel. Pote va igualar el gol del lateral Guerreiro.

Finalment, en el grup G, el Porto va situar-se segon en derrotar el Leipzig per 3-1. Herrera va avançar els portuguesos, Timo Werner va empatar, però entre els dos Pereira, Danilo i Maxi van fer que es quedessin els tres punts a l'estadi Dragao. Abans, el Besiktas, líder del grup, va empatar amb el Mònaco, que es va avançar amb un gol de Rony Lopes que seria igualat per un de Cenk Tosun.