El Tomàs Bellès incorpora Natalia Fisher, campiona estatal de marató en BTT

La jove ciclista de 23 anys Natalia Fisher, originària d'Estepona, s'incorpora a les files del Tomàs Bellès Cannondales Gaes by Tactic per reforçar l'equip d'elit femení de l'entitat, un conjunt que, amb la presència de l'actual campiona estatal de marató, hauria d'afrontar amb ambició el dens calendari de proves estatals i internacionals del nou curs.

En els seus inicis com a esportista, Natalia Fisher va optar per la pràctica del duatló i del triatló, i va aconseguir, fins i tot, proclamar-se subcampiona del món de duatló olímpic de la seva categoria –de 20 a 24 anys– en el campionats disputats a Pontevedra.

En els darrers anys, però, Fisher s'ha especialitzat en proves ciclistes, sobretot de bicicleta de muntanya. L'encert d'aquesta reorientació de la seva carrera esportiva el palesa el fet que, enguany, la ciclista andalusa s'ha proclamat campiona d'Espanya absoluta en la modalitat de marató. A hores d'ara, se la considera una de les grans promeses del cicisme estatal en aquesta especialitat.

Bona prova d'això són els resultats assolits per Fisher en el decurs de la seva incipient carrera esportiva. Per exemple, en la modalitat de duatló, ha estat campiona d'Europa sub-23 (Castro Urdiales), així com també en l'estatal de la mateixa categoria d'edat, en una prova disputada a Calella. També a Castro Urdiales va aconseguir l'europeu sub-23 de triatló.

No menys prometedor és el seu currículum com a corredora de BTT. A més de proclamar-se campiona estatal XCM, durant aquest any s'ha imposat en cinc proves de relleu, com ara La Mussarra Gran Fondo, la Sierra Nevada Límite, la Pongo Race de Mijas, la Gran Fondo Skoda de Sant Sebastià i la Desafío del Budha, on va vèncer en les especialitats de crono i marató. També va signar dos meritòries terceres posicions a l'Open d'Espanya Marató BTT i a la Catalunya Bike Race. Per tant, Fisher és una ciclista competitiva i amb marge de creixement.