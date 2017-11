El CG Puigcerdà vol ratificar el bon moment en el derbi català

El CG Puigcerdà vol estar tan encertat com a la pista del Jaca

El CG Puigcerdà i el FC Barcelona, els dos equips catalans de la Lliga Nacional d'hoquei patins, lluitaran demà, a partir de les deu de la nit, per la tercera posició de la classificació. Els ceretans vénen d'una gran victòria, la setmana passada contra el CH Jaca a la seva pista (4-5), la primera de la temporada, que li dóna possibilitats d'entrar al play-off i d'aconseguir la classificació per a la Copa del Rei.

A la part baixa de la classificació hi ha tres equips molt igualats a punts. El Barça és tercer, amb sis, i el Majadahonda té la mateixa quantitat. Darrere hi ha el CG Puigcerdà, amb quatre, que sobrepassaria els blaugrana en cas de victòria. En el partit de la primera volta, els barcelonins van vèncer per 3-2 davant d'uns ceretans amb moltes baixes, motiu que fa pensar que ara les coses podrien ser més senzilles.

De cara al partit, el CG Puigcerdà haurà de parar les superioritats dels blaugrana, el segon equip de la lliga millor en aquesta estadística. Els grocs tindran les baixes d'Almendros, Kelvey-Brown, Tona i Paul.