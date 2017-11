La cursa del Pont intentarà arribar als 400 corredors

La dotzena edició de la cursa atlètica del Pont de Vilomara, memorial Alcalde Evaristo, arriba diumenge amb la intenció dels organitzadors d'arribar o de superar els 400 participants que van disputar les diferents curses l'any passat. Enrique Luque, del Ríos Running, i Florence Bertholet, de la UA Lleida, intentaran revalidar la victòria de l'edició anterior davant uns rivals de categoria contrastada.

D'aquesta manera, en la prova gran, la dels deu quilòmetres, en categoria masculina, Luque tindrà la competència de Just Sociats, segon en la darrera edició, i de David Martínez, tots dos de l'Avinent Manresa, com a màxims competidors. Pel que fa a la prova femenina, la santjoanenca de l'Avinent Meritxell Soler, que ja va guanyar la prova de Manresa de diumenge passat, apareix com a màxima rival de Bertholet, que també es trobarà l'oposició d'una altra especialista com Laia Andreu, de l'Atlètic Granollers.



Curses de promoció anteriors

Com sol ser habitual en aquest tipus de cursa, abans es faran les proves de promoció. A les deu del matí hi haurà les de categoria promoció A, amb una distància de 500 metres, i a les 10.15 hores, la de promoció B, amb una distància de 1.500 metres. La primera prova és per a les categories entre premini i infantil, i l'altra és per a categories superiors.

El recorregut és el mateix que el dels darrers anys, amb un itinerari trencacames, sobretot en la part final, a partir del vuitè quilòmetre, que serà quan es facin amb tota seguretat els grups definitius i es pugui decidir qui és el guanyador, si no és que els cor-redors arriben junts a la meta.