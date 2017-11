Girona i Londres evidencien el bloqueig del Reial Madrid

Les derrotes a Montilivi i Wembley han posat de manifest el moment de bloqueig que viu el Reial Madrid, amb escàs futbol i encert, el que l'ha allunyat notablement del lideratge de la lliga i amb el primer lloc del seu grup de la Lliga de Campions bastant complicat.

La plantilla fuig de la paraula crisi. Cristiano Ronaldo va negar a Londres que el conjunt de Zidane estigui en aquesta situació. «La gent oblida molt ràpidament les coses bones. Crisi? Podem perdre tres o quatre partits, però no hi ha crisi», va remarcar. «Ningú no ha d'oblidar el que hem fet: el Madrid ha guanyat les dues últimes Lligues de Campions. Hem abaixat una mica el nivell, però estic molt tranquil. Sé que l'equip canviarà».



Concentració i futbol

Entre els motius d'aquesta mala situació, després de Montilivi, alguns jugadors madridistes van atribuir la derrota a la falta de concentració en moments puntuals i, a Wembley, el cervell de l'equip, el croat Luka Modric, es va referir a un problema de futbol.

Sigui pel que sigui, el Reial Madrid, a qui li sortia pràcticament tot la temporada passada, el mateix equip que va enlluernar a l'agost a les dues Supercopes, la d'Europa contra el Manchester United i la d'Espanya contra el Barça, viu els seus moments més complicats dels últims cursos.



Els pitjors registres

A Wembley, on jugava el conjunt blanc per primera vegada en la seva història, va rebre la derrota més àmplia de l'era Zidane i va encadenar per segona vegada amb el tècnic francès dos partits perduts seguits. Conclusió, té el Barcelona a 8 punts a la Lliga, i a la Champions sembla que tornarà a passar com a segon, ja que el Tottenham té tres punts de marge a favor seu en el duel particular.

A més, el Madrid mai no ha guanyat la lliga havent de remuntar vuit punts. Falta molta temporada encara, tres quartes parts, però sembla una diferència molt àmplia. I ja no pot fallar més.

A la Champions es va veure beneficiat per l'empat entre el Borussia Dortmund i l'Apoel. La classificació per als vuitens no sembla córrer perill, ja que amb un triomf a la propera jornada a Nicòsia en tindria prou per segellar el bitllet.

Després del seu reeixit agost, l'equip de Zidane ha tingut una davallada. Fa l'efecte que viu en ple bloqueig futbolístic. Els primers símptomes els va donar amb les ensopegades al Santiago Bernabéu davant el València (2-2) i el Llevant (1-1), agreujades per la derrota davant el Betis (0-1).

Només els bons resultats en els desplaçaments li van permetre mantenir el tipus a la lliga, i el brillant triomf a Dortmund (1-3) li va donar ales a la Champions, tallades per l'empat (1-1) com a local davant el Tottenham.



Errades a les dues porteries

Els últims compromisos han ratificat que aquest Madrid dista molt del que va brillar i va guanyar títols fins a l'agost. Al quadre blanc li costa tenir encert en atac, excepte els sis gols de Cristiano Ronaldo a la Lliga de Campions. I en defensa fa aigües, es mostra més vulnerable i encaixa gols amb facilitat.

És un conjunt encallat. No troba solucions a la gespa, i quan ho aconsegueix li manca encert. Bona part dels seus principals jugadors i alguns de l'anomenada segona unitat tenen un nivell de forma molt inferior a l'habitual. I les lesions tampoc no ajuden.