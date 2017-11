José Mourinho declara avui per delictes contra Hisenda

L'exentrenador del Reial Madrid José Mourinho està citat avui al Jutjat d'Instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per declarar com a investigat per la denúncia presentada per la Fiscalia en què l'acusa de defraudar 3,3 milions d'euros.

Segons la Fiscalia, el tècnic portuguès, ara al Manchester United, hauria comès dos delictes contra la Hisenda Pública en relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en els exercicis 2011 i 2012, quan entrenava el Reial Madrid. La quantitat defraudada ascendeix a 3.304.670 euros (1.611.537 euros el 2011 i 1.693.133 euros el 2012).