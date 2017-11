El València perd a la pista del campió i Pedro Martínez ja guanya a Vitòria

El València Basket va caure ahir, en la cinquena jornada de l'Eurolliga, en la seva visita a la pista del Fenerbahçe (79-66), mentre que l'entrenador dels valencians la temporada passada, i ex del Bàsquet Manresa, Pedro Martínez, va sumar el seu primer triomf amb el Baskonia, en derrotar el Panathinaikos per 85-84.

A Istanbul, el València del santpedorenc Rafa Martínez, autor de 2 punts, no va poder inquietar el vigent campió d'Europa, ja que els seus arguments i la seva competitivitat només li van permetre mantenir-se viu molts minuts però no optar realment al triomf. Un triomf que es va decidir en el tram final: el València es va arribar a situar a cinc punts (67-62) però el Fenerbahçe va aconseguir un parcial de 5-0 que va tornar a disparar la diferència fins als 10 punts quan quadaven menys de deu minuts per acabar el partit.

Més emocionant va ser el final a Vitòria, on Pedro Martínez va aconseguir sumar la primera victòria europea del curs per al Baskonia, després de quatre derrotes. El francès Beaubois, a 1,5 segons del final, va anotar la cistella de la victòria agònica del Baskonia.

Per la seva part, el Reial Madrid va encaixar la primera derrota europea del curs, en perdre a la seva pista davant el Khimki (80-86). El conjunt, entrenat per l'exbarcelonista Georgios Bartzokas, va anar al davant en el marcador gairebé tot el partit, liderat per l'escorta Alexey Shved, autor de 20 punts. El millor madridista va ser Doncic, autor de 12 punts però que va fallar un triple vital amb 80-82.



El Barça rep l'Olympiacos

Un Barça Lassa en caiguda lliure rep aquest vespre (21h, Esport3) l'Olympiacos al Palau Blaugrana, on l'equip entrenat per Sito Alonso buscarà frenar la ratxa de cinc derrotes seguides de l'equip entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga. En plena crisi de joc i resultats, el conjunt blaugrana juga contra un dels grans equips del vell continent, que aquest curs encara no ha perdut en aquesta Eurolliga.