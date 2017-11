El Barça vol afermar el liderat davant un Sevilla dèbil a fora

El Barça rep aquest vespre al Camp Nou (20.45h) a un Sevilla en alça després del seu triomf a la Lliga de Campions amb un objectiu: reafirmar el seu liderat abans de l'aturada de seleccions. I per fer-ho, el conjunt blaugrana espera explotar dels febleses dels andalusos com a visitants.

El conjunt barcelonista, líder a la lliga amb quatre punts d'avantatge amb el València, vol arribar l'última aturada de la temporada mantenint aquesta referència amb l'equip valencianista, a qui s'enfrontarà d'aquí a dues jornades a Mestalla.

El Barça, a més, té el repte de millorar el pobre joc mostrar a Atenes, en l'empat davant l'Olympiacos (0-0), i de buscar solucions a les baixes de Sergi Roberto i André Gomes, que no podran jugar durant un mes. Davant d'aquestes pèrdues, el Barça està expectant davant la recuperació del capità, Andrés Iniesta, baixa els dos darrers partits però que avui podria tornar a jugar.



La recuperació de Dembélé

Valverde va parlar ahir de la recuperació d'Iniesta, que era dubte però va rebre l'alta mèdica a la tarda, i també de dos jugadors més que fa temps que no juguen per lesió: Dembélé, baixa de llarga durada, i Aleix Vidal.

Sobre el francès, que es recupera d'un trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra, va explicar que «el procés és normal» i que el davanter ja treballa, sense botes, a la zona de sorra. «Ell està content, però fins després de Nadal no el recuperarem», va concloure.

Més a prop és el retorn d'Aleix Vidal: «Ja us vaig dir que tenia molèsties al turmell operat. Ha parlat amb els metges i els ha dit que es troba millor i creiem que, en poc temps, estarà amb nosaltres».

Respecte al rival, Valverde va alertar de la dificultat que comportarà derrotar el Sevilla al Camp Nou, un partit que va qualificar de «perillós» per les característiques del rival. Eduardo Berizzo «és un entrenador que es caracteritza per no tenir por del rival», va destacar Valverde. «Així que el Sevilla no vindrà a tancar-se, sinó a discutir-nos la pilota».

El Sevilla està instal·lat a la zona alta de la classificació però lluny del Sánchez Pizjuán ha estat irregular. Va arrencar bé el curs, amb un empat a la Champions al camp del Liverpool (2-2) i dues victòries a la lliga, a Getafe (0-1) i a Girona (0-1), en partits amb millor resultat que futbol. Després, tres derrotes, amb l'Atlètic de Madrid, l'Athletic de Bilbao i València, a més del 5-1 encaixat a la Champions a Moscou contra l'Spartak, a qui va derrotar dimecres. I dissabte passat va guanyar a Leganés.