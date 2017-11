La bracista Jessica Vall és la principal atracció del memorial Serra Santamans, que es fa avui

La nedadora barcelonina Jessica Vall, bronze mundial als campionats de Kazan, el 2015, i finalista en les darreres grans competicions internacionals, com ara el Campionat del Món de Budapest, serà una de les grans atraccions d'avui al Trofeu Serra Santamans, que tindrà lloc avui a les Piscines Municipals de Manresa.

Vall nedarà al matí, a les 10.19 i a les 11.16 hores, les proves eliminatòries dels 200 metres braça i els 200 estils, respectivament. A la tarda, a partir de les 16.42 i de les 17.29 hores, ha de competir en les finals, si és que no hi ha cap sorpresa. El Serra Santamans forma part del Circuit Català de Trofeus, Gran Premi Diputació de Barcelona. La sessió matinal començarà a dos quarts de deu del matí, i la de tarda, a dos quarts de cinc.

A part de Vall, també hi haurà la presència d'alguns nedadors de l'equip estatal com Àfrica Zamorano i Marta González (CN Sant Andreu) i Erika Villaécija (CN Sabadell). També hi haurà una bona representació de manresans com ara Arnau Rovira (Sant Andreu), Mireia Pradell (CN Barcelona) i les competidores del CN Minorisa, com ara Berta Martínez i Alba Rovira.