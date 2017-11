La Copa Catalana de gimnàstica rítmica torna al Nou Congost

Per tercer any consecutiu, Manresa acollirà la Copa Catalana de conjunts de gimnàstica rítmica. Aquest esdeveniment reunirà demà un total de 770 esportistes, procedents d'uns 50 clubs catalans. La cita, organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica i el Club Rítmica Manresa, va ser presentada ahir al migdia per Jordi Serracanta, regidor d'Esports, Montse Dalmau, del Club Rítmica Manresa, i Xavi Casimiro, directiu de la federació.

La intervenció dels organitzadors va començar amb els agraïments de Serracanta a les dues entitats organitzadores, i va assegurar que «intentem portar competicions a la nostra ciutat per mitjà dels clubs que ens posen al mapa». Al mateix temps, el regidor va destacar que Manresa és «capital» cada setmana gràcies a l'esport i a l'amplitud de disciplines que acull.

La competició que tindrà lloc al Nou Congost correspon a la 3a fase del Trofeu Tardor, que és l'última prèvia a les fases finals de la Copa Catalana. La jornada a Manresa començarà a les 9 del matí i s'acabarà a les 7 de la tarda.



Tres equips manresans

El Club Rítmica Manresa no només porta la competició a la ciutat, sinó que també en formarà part. Així, els equips infantil (12 h), cadet (14.30 h) i benjamí (15.06 h) competiran en representació del club manresà.

Des de la federació, Xavi Casimiro va explicar que el CR Manresa «està creixent amb molt bona salut, i que organitzi esdeveniments com aquest demostra una gran capacitat». Com a representant del club, Montse Dalmau va afirmar que a la resta de clubs «els agrada venir a Manresa. Tenim un gran pavelló i és al centre de Catalunya, i això facilita que puguin venir des de qualsevol punt».

El preu de l'entrada serà de 7 euros, tot i que els menors de 12 anys hi accediran gratuïtament.